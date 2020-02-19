Son dakika: Libya'daki UMH Başbakanı Serrac, Hafter ile tüm müzakereleri askıya aldı
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Son dakika: Libya'daki UMH Başbakanı Serrac, Hafter ile tüm müzakereleri askıya aldı

Son dakika: Libya Başbakanı Serrac, darbeci Hafter ile yürütülen tüm müzakerelerin askıya alındığını duyurdu.

19.02.2020 16:44 | Son Güncelleme: 19.02.2020 17:28
Son dakika: Libya'daki UMH Başbakanı Serrac, Hafter ile tüm müzakereleri askıya aldı

'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac, gözetiminde Halife Hafter ile yürütülen siyasi, askeri ve iktisadi müzakerelerin tümünün askıya alındığını duyurdu.

ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ DE ASKIYA ALINMIŞTI

Libya Ulusal Mutabakat Hükûmeti, Hafter güçlerinin Trablus Limanı'na yaptığı saldırı sonrası Birleşmiş Milletler'in öncülüğünde Cenevre'de yapılması planlanan ateşkes görüşmelerini askıya aldıklarını açıkladı. Açıklamanın devamında, Trablus Limanı'na düzenlenen saldırıya uygun zamanda karşılık verileceği belirtildi.

LİMAN SALDIRISINDA 3 KİŞİ ÖLDÜ 5 KİŞİ YARALANDI

Libya Sağlık Bakanlığı, Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu'nun Trablus Limanı'na düzenlediği füze saldırısında 3 sivilin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Son dakika: Libya'daki UMH Başbakanı Serrac, Hafter ile tüm müzakereleri askıya aldı
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