Libya'daki UMH: Avrupalı üst düzey heyetin ziyareti ertelendi

06.01.2020 11:28 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:28

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ülkeye gelmeyi planlayan üst düzey Avrupalı heyetin ziyaretinin ertelendiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığının Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamada, "Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ve Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borell, Fransa, İtalya ve Almanya Dışişleri Bakanlarından oluşan Avrupalı heyetin ziyaretinin, mevcut şartlar nedeniyle ertelendiği" belirtildi.

Bakanlıktan 28 Aralık 2019'da yapılan açıklamada, Bakan Muhammed Seyyale'nin Josep Borell ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve ülkedeki gelişmeler ile darbeci General Halife Hafter'in katliamlarını ele aldığı belirtilmişti.

Açıklamada ayrıca, Josep Borell'in 4 Avrupalı bakan eşliğinde Ocak ayında Libya'yı ziyaret etmeyi planladığı aktarılmıştı.

Libya'da Trablus'a saldırıyla büyüyen kriz

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri darbeci General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.



Hedefine ulaşamayan Hafter, son olarak 12 Aralık'ta Trablus'a yönelik "Belirleyici Savaş" adıyla yeni bir saldırı talimatı vermiş, Hafter'in saldırı emrine karşılık, ülkenin batısında başta Misrata olmak üzere 10 kentte seferberlik ilan edilmişti.

Kaynak: AA