Libya'daki Türk askerinin görev süresi uzuyor

Libya Tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu.

Türk askerinin Libya'daki görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM'ye sunuldu.

Libya'da bulunan Türk askerinin görev süresi 2 Ocak 2021 tarihinde doluyordu. Tezkere bu sürenin 18 ay daha uzatılmasını öngörüyor. Tezkerenin, Libya'daki gayrimeşru silahlı gruplar ile terör örgütleri tarafından Türkiye'nin menfaatlerine yönelebilecek saldırıların bertaraf edilmesi gerektiği kaydedildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı