Libya'daki Türk askerinin görev süresi uzuyor
12.12.2020 12:41 | Son Güncelleme: 12.12.2020 12:45
Libya Tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu.
Libya Tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu.
Türk askerinin Libya'daki görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM'ye sunuldu.
Libya'da bulunan Türk askerinin görev süresi 2 Ocak 2021 tarihinde doluyordu. Tezkere bu sürenin 18 ay daha uzatılmasını öngörüyor. Tezkerenin, Libya'daki gayrimeşru silahlı gruplar ile terör örgütleri tarafından Türkiye'nin menfaatlerine yönelebilecek saldırıların bertaraf edilmesi gerektiği kaydedildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı