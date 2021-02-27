Libya'daki Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Salih, Meclisi, 8 Mart'ta güvenoyu oturumu düzenlemeye çağırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Libya'daki Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Salih, Meclisi, 8 Mart'ta güvenoyu oturumu düzenlemeye çağırdı

27.02.2021 02:41 | Son Güncelleme: 27.02.2021 02:44
Libya'daki Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Salih, Meclisi, 8 Mart'ta güvenoyu oturumu düzenlemeye çağırdı

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki ve Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, Meclisi, yeni kurulan Ulusal Birlik Hükümeti'ne güvenoyu vermek için 8 Mart'ta oturum düzenlemeye çağırdı.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki ve Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, Meclisi, yeni kurulan Ulusal Birlik Hükümeti'ne güvenoyu vermek için 8 Mart'ta oturum düzenlemeye çağırdı.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin 25 Şubat'ta kabinesini Temsilciler Meclisine sunmasının ardından Salih, Meclis üyelerine çağrıda bulundu.

Salih, Meclisten, Dibeybe'nin kabinesine güvenoyu vermek için 8 Mart'ta oturum düzenlemesini istedi.

Oturumun, 5+5 Ortak Askeri Komitesinin güvenliği sağlaması durumunda Sirte kentinde sabah yapılacağını belirten Salih, Sirte olmazsa oturumun aynı tarihte Tobruk'ta düzenleneceğini kaydetti.

Salih, 5+5 Ortak Askeri Komitesinden, oturumdan önce Temsilciler Meclisine cevabını resmi olarak iletmesini istedi.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe 25 Şubat'ta, teknokrat isimlerden oluşan yeni kabine listesini güvenoyu için Tobruk merkezli Temsilciler Meclisine sunduklarını açıklamıştı.

Ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in müttefiki Akile Salih'in başkanlık ettiği Temsilciler Meclisinden güvenoyu çıkmazsa, güvenoyu için Libya Siyasi Diyalog Forumu üyeleri devreye girecek.

5+5 Ortak Askeri Komitesinde, BM nezdinde meşru Libya hükümetine bağlı Libya ordusundan ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı güçlerden beşer askeri temsilci yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Selahattin Demirtaş
Magazin Eda Ece Müge Anlı Türkan Şoray Meltem Miraloğlu
Spor Mustafa Er Erol Bulut Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Mustafa Yumlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Libya'daki Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Salih, Meclisi, 8 Mart'ta güvenoyu oturumu düzenlemeye çağırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.2.2021 02:45:50. #1.15#
title