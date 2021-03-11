Libya'daki Temsilciler Meclisi üyeleri, güvenoyu oturumunun ardından Trablus'a döndü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Libya'daki Temsilciler Meclisi üyeleri, güvenoyu oturumunun ardından Trablus'a döndü

11.03.2021 10:28 | Son Güncelleme: 11.03.2021 10:33

Libya'daki Temsilciler Meclisi üyeleri, Sirte kentinde Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin hükümetine düzenlenen güvenoyu oturumu ardından başkent Trablus'a döndü.

Libya'daki Temsilciler Meclisi üyeleri, Sirte kentinde Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin hükümetine düzenlenen güvenoyu oturumu ardından başkent Trablus'a döndü.

Libya'daki Temsilciler Meclisi üyeleri, güvenoyu oturumunun ardından Trablus'a döndü
Libya'daki Temsilciler Meclisi üyeleri, güvenoyu oturumunun ardından Trablus'a döndü
Libya'daki Temsilciler Meclisi üyeleri, güvenoyu oturumunun ardından Trablus'a döndü
Libya'daki Temsilciler Meclisi üyeleri, güvenoyu oturumunun ardından Trablus'a döndü

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Cahit Özkan Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Murat Balcı Bülent Ersoy Şevket Çoruh
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Caner Erkin Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Cinayet
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Libya'daki Temsilciler Meclisi üyeleri, güvenoyu oturumunun ardından Trablus'a döndü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 10:34:23. #1.14#
title