Libya'daki Temsilciler Meclisi üyeleri, güvenoyu oturumunun ardından Trablus'a döndü
11.03.2021 10:28 | Son Güncelleme: 11.03.2021 10:33
Libya'daki Temsilciler Meclisi üyeleri, Sirte kentinde Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin hükümetine düzenlenen güvenoyu oturumu ardından başkent Trablus'a döndü.
Libya'daki Temsilciler Meclisi üyeleri, Sirte kentinde Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin hükümetine düzenlenen güvenoyu oturumu ardından başkent Trablus'a döndü.
Kaynak: Anadolu Ajansı