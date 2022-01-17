Libya'daki Temsilciler Meclisi Başkanı'ndan "hükümetin görev süresi doldu" açıklaması

Libya Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Akile Salih, "hükümetin süresinin dolduğunu ve yeniden kurulması gerektiğini" söyledi.

Libya Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Akile Salih, "hükümetin süresinin dolduğunu ve yeniden kurulması gerektiğini" söyledi.

Seçimler İçin Parlamentonun Yol Haritası Komitesinin açılış konuşmasını yapan Salih, hükümetin durumu ve ertelenen seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Salih, "Temsilciler Meclisinin hükümete güvenoyunu geri çekme kararı ve hükümete verilen güven süresinin 24 Aralık'ta sona ermesiyle birlikte, bu hükümetin görev süresi doldu ve yeniden kurulması gerekiyor." dedi.

Libya'daki yargı ve mali kurumların bu durumu göz önünde bulundurması gerektiğine dikkati çeken Salih, Mali Komite ve TM'nin onayı olmadan bütçeden harcama yapılmaması gerektiğini savundu.

Temsilciler Meclisinin 39 üyesi 21 Eylül 2021'de Ulusal Birlik Hükümeti'nden güvenoyunu çekmişti.

Ne olmuştu?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Ancak TM ve Devlet Yüksek Konseyinden oluşan taraflar, seçimlerin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda uzlaşamadı.

Hukuki sorunlar nedeniyle seçimlerin planlandığı gibi 24 Aralık 2021'de yapılamadığını bildiren Libya Ulusal Yüksek Seçim Komisyonu, başkanlık seçimlerinin 24 Ocak 2022'ye ertelenmesini önermişti.