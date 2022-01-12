Libya'daki Somali uyruklu 97 düzensiz göçmen ülkesine döndü - Haberler
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Libya'daki Somali uyruklu 97 düzensiz göçmen ülkesine döndü

Libya'daki Somali uyruklu 97 düzensiz göçmen ülkesine döndü
AA / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Somali uyruklu 97 düzensiz göçmenin, Libya'dan ülkelerine güvenli şekilde ulaştığı bildirildi.

Somali uyruklu 97 düzensiz göçmenin, Libya'dan ülkelerine güvenli şekilde ulaştığı bildirildi.

Somali Dışişleri Bakanı Abdi Said Muse, Twitter hesabından, 97 Somali vatandaşının Libya'dan, başkent Mogadişu'daki Aden Adde Uluslararası Havalimanı'na geldiğini açıkladı.

Muse, "Federal hükümet, vatandaşlarımızın serbest bırakılmasını sağlamak için uğraşırken Libya'dan dönen vatandaşlarımızdan 97'sini karşıladık." ifadesini kullandı.

Ülkesine dönen Somali vatandaşları arasında 5 kadının bulunduğu kaydedildi.

Daha iyi bir yaşam için Avrupa ülkelerine göç etmek isteyen birçok Somalili, Libya'da insan tacirlerinin eline düşerek hapishanelerde zor şartlarda hayatta kalmaya çalışıyor.

AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri

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