Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Abdurrahman Suveyhli, Arap Birliği Libya Elçisi Salahaddin el-Cemali ile bir araya geldi.

Suveyhli'nin basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Suveyhli, başkent Trablus'ta Arap Birliği Libya Elçisi Cemali ile bir araya geldi.

Arap Birliği ve uluslararası toplumu, Siyasi Anlaşmayı ihlal edenlere yönelik net bir tutum sergilemeye davet eden Suveyhli'nin, "Gerçek uzlaşı ve ortaklığın olmaması ve Temsilciler Meclisinin Siyasi Anlaşmaya yönelik ihlallerini artırması, ülkedeki siyasi sürecin baltalanmasına neden oluyor." dediği aktarıldı.

Yüksek Devlet Konseyinin, siyasi süreci yönetmede önemli ve olumlu bir rol üstlendiğine işaret eden Cemali de Yüksek Devlet Konseyine ve Temsilciler Meclisine, Siyasi Anlaşmadaki düzenlemeleri de içeren anlaşmazlıkların çözümü için diyalog masasına oturulması çağrısında bulundu.

Cemali, "Libya Siyasi Anlaşması, ülkenin mevcut zaman dilimindeki geçici anayasasıdır. Siyasi süreci ileriye taşımak için herkesin bunu kabul etmesi gerekir." ifadesini kullandı.

-Libya'daki siyasi tıkanıklık

Libya'da 17 Şubat 2011'deki devrimin ardından yaşanan siyasi istikrarsızlık ve karşıt gruplar arasındaki çatışmalar sonucu biri Tobruk'ta Temsilciler Meclisi (TM), diğeri Trablus'ta Milli Genel Kongre (MGK) olmak üzere iki meclis ve rakip yönetim ortaya çıkmıştı.

BM'nin girişimleriyle 17 Aralık 2015'te Fas'ın Suheyrat kentinde varılan "Libya Siyasi Anlaşması" uyarınca UMH Başkanlık Konseyi kurulmuştu. BM Güvenlik Konseyi 2259 sayılı kararla Başkanlık Konseyi'ni Libya'nın tek meşru temsilcisi olarak tanımış ancak konseyin sunduğu hükümet listeleri General Halife Hafter'in baskıları nedeniyle Tobruk'taki TM'de onaylanmadığı için süreç tıkanmıştı.

BM Libya Özel Temsilcisi Selame, eylül ayında üç aşamalı bir eylem planı önerisinde bulunmuştu. Selame, eylem planının birinci aşamasının Suheyrat Anlaşması'nda değişiklik yapılmasını, ikinci aşamasının önceki müzakerelere katılmayan siyasi grupları bir araya getiren ulusal konferans düzenlenmesini, üçüncü aşamasının ise anayasa için bir referandum yapılması ve parlamento ile cumhurbaşkanının da anayasaya uygun bir şekilde seçilmesini öngördüğünü ifade etmişti.

General Hafter pazar günü yaptığı açıklamada, Fas'ın Suheyrat kentinde varılan Libya Siyasi Anlaşması'nın geçerlilik süresinin dolduğunu, anlaşma uyarınca kurulan UMH Başkanlık Konseyi'nin de meşruiyetini kaybettiğini öne sürmüştü.