Libya'daki Siyasi İstikrarsızlık

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, Tobruk'taki Temsilciler Meclisinin (TM) ülkede yapılması planlanan seçimler için anayasal temel oluşturulmasını engellediğini belirtti.

Başkanlık Konseyinden yapılan açıklamaya göre Serrac, Tunus'ta ABD, İngiltere, İtalya, Fransa, Almanya, Rusya, Çin, Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği'nden (AB) temsilcilerle bir araya geldi.

Serrac, parlamento ve cumhurbaşkanı seçimlerinin en kısa sürede ve eş zamanlı yapılması gerektiğine dikkati çekti.

Fayiz es-Serrac, Bu konuda, TM tarafından sürekli ve artan engellemelere çözüm bulunması gerektiğine de değindi.

Bölgesel ve uluslararası düzeyde bazı ülkelerin olumsuz müdahalelerinin mevcut durumun sürmesine neden olduğunu belirten Serrac, bu ülkelerin Libya'da bazı taraflardan yana tavır aldığını hatta onları silahlandırdığını ifade etti.

Libya'daki siyasi bölünmüşlüğe son vermek için uluslararası düzeyde kesin ve topyekun bir duruş sergilenmesi gerektiğine işaret eden Serrac, "Biz uzlaşı yolunda mesafe katettikçe birileri bizi geriye çekiyor." ifadesini kullandı.

Serrac, Libyalıların çifte standart politikası izleyen ve güvenilirliğinden çok şey kaybeden uluslararası toplumun gevşekliği karşısında sabrının tükenmeye başladığını sözlerine ekledi.

Ülkede barış ve istikrarı tesis etmek amacıyla yerel ve uluslararası düzeyde pek çok girişimde bulunulmuştu. Bunların sonuncusu geçen mayıs ayı sonunda Fransa'nın öncülüğünde gerçekleştirilen Paris zirvesiydi. Zirvede, Libya'da 10 Aralık 2018'de seçimlerin yapılması ve seçimlerin anayasal temellerinin atılması kararlaştırılmıştı.