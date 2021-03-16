Libya'daki Sirenayka bölgesi aşiret liderleri, Hafter milislerinin Bingazi'den çıkarılmasını istedi
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Libya'daki Sirenayka bölgesi aşiret liderleri, Hafter milislerinin Bingazi'den çıkarılmasını istedi

16.03.2021 00:15 | Son Güncelleme: 16.03.2021 00:22
Libya'daki Sirenayka bölgesi aşiret liderleri, Hafter milislerinin Bingazi'den çıkarılmasını istedi

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e destek veren Sirenayka bölgesindeki aşiret liderleri, Hafter milislerinin Bingazi'den çıkarılması çağrısı yaptı.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e destek veren Sirenayka bölgesindeki aşiret liderleri, Hafter milislerinin Bingazi'den çıkarılması çağrısı yaptı.

Sirenayka Sosyal, Siyasi ve Hukuki Bileşenleri Birliği, Bingazi'nin doğusundaki El-Ebyar ilçesinde gerçekleştirdiği toplantının akabinde yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Abdulhamid Dibeybe'nin başkanlığında kurulan Ulusal Birlik Hükümeti tebrik edildi.

Sirenayka'daki gizli hapishanelerin açığa çıkarılması, kaçırılanların akıbetinin açıklanması ve bunu yapanların da cezalandırılması çağrısı yapılan açıklamada, Libyalı kadın avukat Henan Berasi'nin öldürülmesi ve milletvekili Siham Sergiva'nın kaçırılması gibi terör eylemleriyle ilgili soruşturma açılması istendi.

Açıklamada, Bingazi'de tamamı Hafter'e bağlı olan askeri oluşumların kentten çıkarılması ve İçişleri Bakanlığının kentte güvenliği sağlama görevini devralması talep edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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