Libya'daki Şerara ve Fil petrol sahalarında üretim yeniden başladı

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), aralarında ülkenin en büyük petrol sahası Şerara'nın da bulunduğu iki petrol sahasında üretimin 3 günlük kesintinin ardından tekrar başladığını duyurdu.

Libya Ulusal Petrol Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, üretimin tekrar başlaması için NOC'un bölge sakinleri ve güneybatı komutanlığı ile temasa geçtiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu temasların ardından Şerara ve El-Fil petrol sahalarında üretimin yeniden başladığı kaydedildi.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe bugün Savunma Bakanı unvanıyla petrol sahalarının tekrar açılması için Batı Ortak Operasyon Komutanlığına talimat vermişti.

NOC'dan dün yapılan açıklamada Muhammed el-Beşir el-Karac liderliğindeki silahlı bir grubun 4 Mart'ta, ülkenin doğusundaki Şerara ve El-Fil petrol sahalarındaki ham petrol vanalarını kapattığı duyurulmuştu.