Libya'daki Seçimlerde Seyfulislam'ın Adaylığının Önünde Engel Yok" (1)

Libya'da devrik lider Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfulislam Kaddafi'nin avukatı Halid el-Guveyl, müvekkilinin ülkedeki cumhurbaşkanı seçimlerinde aday olmasının önünde hiçbir engel bulunmadığını öne sürdü.

Avukat Guveyl, Seyfulislam Kaddafi'nin bu yıl yapılması beklenen cumhurbaşkanı seçimlerinde aday olma hazırlıklarıyla ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Daha önce Seyfulislam'ın adaylığını açıklayan Guveyl, hukuki olarak bunun gerçekleşemeyeceği yönündeki iddiaların doğru olmadığını söyledi.

Guveyl, devrimin ardından müvekkilinin Zintan ve Trablus'taki Libya mahkemesinde yargılandığını, Temsilciler Meclisi'nin de Genel Af Kanunu'nu onayladığını hatırlattı.

Avukat Guveyl, Libya'daki en yüksek yasama organı tarafından verilmiş bir genel af kanunu içinde sayılmasından dolayı Seyfulislam'ın başka bir mahkeme tarafından yargılanmasının mümkün olmadığını iddia etti.

Devrimin ardından Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Seyfulislam hakkında "savaş suçlusu" ithamında bulunmasına ilişkin ise Guveyl, Libya'nın bu mahkemenin kuruluş sözleşmesine taraf olmadığını, bu nedenle verdiği kararların Libya'da bağlayıcılığı olmadığını savundu.

Seyfulislam'ın sağlık sorunları yaşadığına dair iddiaların da gerçeği yansıtmadığını ifade eden Guveyl, "Kimde Seyfulislam'la ilgili sağlık raporu varsa basına versin. Seyfulislam'ın ülkedeki cumhurbaşkanı seçimlerinde aday olmasının önünde hiçbir engel yok." dedi.

"Seyfulislam geçmişe bakmıyor"

Guveyl, Seyfulislam Kaddafi'nin Libya'ya ilişkin reform projelerini tamamlamak istediği belirterek şunları söyledi:

"Seyfulislam geçmişe bakmıyor. Komplocular hariç elini tüm Libyalılara uzatıyor. Cumhurbaşkanlığı seçim tarihi belirlendiğinde bir televizyon konuşmasıyla programını açıklayacak. (Seyfulislam'ın) 2006'da ortaya koyduğu bir reform vizyonu bulunuyordu. Bu, yeni reform vizyonu ile tamamlanacak."

Libya'nın, partilerin bulunmadığı, toplumsal sözleşmeyi oluşturan Kabileler Yüksek Konseyi'nin etkin olduğu 42 yıllık Kaddafi döneminde büyük bir tecrübe edindiğini kaydeden Guveyl, Kabileler Yüksek Konseyi'nin şu anda Seyfulislam'ı desteklediğini aktardı.

Guveyl, 17 Şubat 2011'deki devrime katılan bazı siyasi tarafların da 7 yıllık süreçte ülkede yaşananlar nedeniyle Seyfulislam'ı desteklediğini ileri sürdü.

Cumhurbaşkanı seçimlerinin eylül ayında yapılma ihtimali hakkında Guveyl, Birleşmiş Milletler'in (BM) sorumluluk üstlenerek Libyalılara seçimlerin adil ve şeffaf olacağının garantisini vermesi gerektiğini dile getirdi.

Afrika Birliği, komşu ve dost ülkelerden bu konulara önem göstermeleri talebinde bulunduklarını söyleyen Guveyl, "Tek düşüncemiz Libya'nın kurtarılması. Ajandamız vatandır. Libya'nın hayrını isteyen herkese hoş geldin deriz." diye konuştu.

Seyfülislam Kaddafi'nin Libya'ya komşu ülkelere ilişkin görüşlerine açıklık getiren Guveyl, "Seyfulislam'a göre Libya'nın güvenliği, Tunus, Cezayir ve Mısır'ın güvenliği demektir. Bizim istikrarımız, bu ülkelerin istikrarından geçer." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yakalama kararı var

Devrim sırasında insanlık suçu işlediği gerekçesiyle Seyfulislam Kaddafi hakkında 2011 yılından bu yana Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yakalama kararı bulunuyor. Bu nedenle bazı Libyalı hukukçular Seyfulislam'ın adaylığına şüpheyle yaklaşıyor.

Libya'daki seçimlerin, BM'nin eylem planı uyarınca bu yıl yapılması planlanıyor.