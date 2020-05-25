Libya'daki Rus savaşçılar Trablus cephe hattından ayrıldı
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BBC

Libya'daki Rus savaşçılar Trablus cephe hattından ayrıldı

Libya'da General Halife Hafter'e destek veren Rus savaşçıların Trablus yakınlarındaki cephe hattından ayrılıp ülkenin içlerindeki Cufra bölgesine gittiği belirtildi.

Libya'daki Rus savaşçılar Trablus cephe hattından ayrıldı
25.05.2020 01:47 | Son Güncelleme: 25.05.2020 02:15

Libya'da General Halife Hafter'e destek veren Rus savaşçıların Trablus yakınlarındaki cephe hattından ayrılıp ülkenin içlerindeki Cufra bölgesine gittiği belirtildi.

Reuters haber ajansı, Hafter'e bağlı 'Ulusal Libya Ordusu' güçleriyle birlikte hareket eden Rus savaşçışarın Trablus'un 150 km güneydoğusundaki Bani Velid kasabasına gittiğini aktardı.

Reuters'a konuşan Bani Velid Belediye Başkanı Selim Alayvan, Rus savaşçıların daha sonra uçaklarla ülkenin içlerindeki Cufra'ya götürüldüğünü söyledi ve "Ruslar üç askeri uçakla Cufra'ya taşındı. Askeri araçları da karadan Cufra'ya götürüldü" dedi.

Reuters'ın haberinde Rus savaşçıların geri çekilmesi için "Hafter güçlerine bir darbe daha" yorumu yer aldı.

Rusya, Hafter'e doğrudan destek verdiği iddialarını reddetse de ülkede General Halife Hafter saflarında savaşan Rus paralı askerlerin varlığını reddetmiyor.

Wagner Grubu olarak bilinen güvenlik şirketinin Libya'daki Rus paramiliter faaliyetlerinin arkasında olduğu belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler raporlarına göre Libya'da 1200 Rus paralı askeri bulunuyor.

Türkiye destekli Ulusal Mutabakat Hükümeti güç kazandı





Ankara'nın devreye girmesinden önce Libya'daki güç mücadelesini kaybetmenin eşiğine gelmiş olan Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Türkiye'nin devreye girmesiyle savaşın seyrini değiştirmiş ve son 10 gün içerisinde art arda kritik noktaları ele geçirmişti.

Reuters haberinde sadece son iki gün içerisinde Hafter'e bağlı birliklerin 'insani jest' adı altında kritik pozisyonlardan geri çekildiği ve bu bölgelere UMH'ye bağlı birliklerin girdiği ifade ediliyor.

Reuters haberinde, "Son gelişmelerle birlikte 13 aydır başkent Trablus'u ele geçirmeye çalışan ve Mısır ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin de desteğini arkasına almış olan Hafter, Trablus hedefinden iyice uzaklaşmış gözüküyor" deniyor.

Hollanda merkezli Clingendael Enstitüsü'nden Celal Harchaoui, "Rusların Trablus bölgesinden çekilmeleri son derece önemli bir gelişme çünkü bu gelişmeyle birlikte Libya Ulusal Ordusu en iyi donanımlı yabancı askeri desteğini yitirmiş oldu" diyor.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, Türkiye destekli Suriyeli savaşçıları kullanırken, Hafter güçleri Sudanlı silahlı güçleri saflarında savaştırıyor.

BBC

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