Libya'daki olumsuz gelişmeler komşu ülkeleri rahatsız ediyor"
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Libya'daki olumsuz gelişmeler komşu ülkeleri rahatsız ediyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tunus Cumhurbaşkanı ile Libya'da ateşkesin sağlanması için işbirliğini görüştük. Libya'daki olumsuz gelişmeler sadece Libya'da kalmıyor, komşu ülkeleri rahatsız ediyor.

25.12.2019 15:30 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:30
Libya'daki olumsuz gelişmeler komşu ülkeleri rahatsız ediyor

, " Cumhurbaşkanı ile 'da ateşkesin sağlanması için işbirliğini görüştük. Libya'daki olumsuz gelişmeler sadece Libya'da kalmıyor, komşu ülkeleri rahatsız ediyor. Yunanistan'ın ne kıta sahanlığı ne de özellikle Libya-Türkiye arasındaki mevcut bantla bir alakası var. Münhasır ekonomik bölgeyle ilgi ve alakası yok" " dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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