Libya'daki Olaylar

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi, yasa dışı herhangi bir silahlı grubun başkent Trablus'a ilerlemesi halinde güç ve kararlılıkla karşılık verileceğini bildirdi.



Ulusal Kurtuluş Hükümetine ait güçlerin başkent yakınında konuşlandığı yönünde haberlerin yerel basında yer almasının ardından UMH Başkanlık Konseyi tarafından yazılı açıklama yapıldı.



Açıklamada, "İçişleri ve Savunma Bakanlığı başta olmak üzere Cumhurbaşkanlığı muhafızları ve güvenlik kurumlarına, başkent Trablus'a yönelecek yasa dışı tüm silahlı gruplara karşı gerekli bütün önlemlerin alınması ve kararlılıkla karşılık verilmesi yönünde talimat verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.



UMH Başkanlık Konseyi, "şüpheli hareketlere karşı" Trablus'un güvenliğinin sağlanması ve sivillerin korunması için uluslararası topluma sorumluluğunun hatırlatıldığını belirtirken, isimleri verilmeyen "dost ülkeler"le de gereken iletişimin sağlandığını ifade etti.



Açıklamada son olarak Libya topraklarının tamamında istikrarın sağlanması yönünde tüm çabanın gösterileceği sözü verildi.



Libya'da UMH'ye bağlı Savunma Bakanlığı da "Başkentin güvenliğini hiçe sayacak ve halkını korkutacak savaş davetçilerinin hükümetin bilgisi ve denetimi olmadan kente girmesine müsaade edilmeyeceği" duyurusu yapmıştı.



Libya'daki meşruiyet krizi



Libya siyasetinde UMH Başkanlık Konseyi, Tobruk'a bağlı Temsilciler Meclisi (TM) ve Trablus merkezli Milli Genel Kongre (MGK) arasında meşruiyet krizi devam ediyor.



UMH Başkanlık Konseyi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından Libya'nın tek meşru temsilcisi olarak tanınıyor.



MGK'ya bağlı Halife el-Guveyl başbakanlığındaki Ulusal Kurtuluş Hükümeti, Aralık 2015'te varılan Libya Siyasi Anlaşması uyarınca kendini feshetmiş, ancak ülkedeki krizin çözülemediğini öne sürerek Ekim 2016'da yeniden faaliyete başladığını duyurmuştu.



Başkent Trablus'ta geçen mayıs ayında UMH'ye bağlı güçler ile Ulusal Kurtuluş Hükümeti güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanmıştı.