Libya'daki Olaylar

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı Savunma Bakanlığı, hiçbir grubun hükümetin bilgisi olmaksızın başkent Trablus'a girmesine izin verilmeyeceğini bildirdi.



Ulusal Kurtuluş Hükümetine ait güçlerin başkent yakınında konuşlandığı bilgisine yerel basında yer verilmesinin ardından Savunma Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.



Açıklamada, "başkentin güvenliğini hiçe sayacak ve halkını korkutacak savaş davetçilerinin hükümetin bilgisi ve denetimi olmadan kente girmesine müsaade edilmeyeceği" duyuruldu.



UMH'ye bağlı güçlere Trablus yönünde harekete geçme emri verilmediği vurgulanan açıklamada, Libya krizinin taraflarına sorunlarını müzakere yoluyla çözme çağrısında bulunuldu.



Tobruk merkezli Temsilciler Meclisine (TM) bağlı emekli General Halife Hafter dün yaptığı açıklamada, kendisiyle bağlantılı güçlerin Bingazi kentindeki Devrimciler Şura Meclisinin "kalesi" olarak bilinen Es-Sabiri Mahallesi'nin ele geçirilmesinin ardından kentin tamamında kontrolü sağladığını belirtmişti. UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Serrac da Bingazi halkını kentte hayatın normale dönmesinden dolayı tebrik etmişti.