Libya'daki Olaylar

İngiltere'nin Trablus Büyükelçisi Peter Millett, Libya'da Tobruk merkezli Temsilciler Meclisine (TM) bağlı emekli General Halife Hafter yönetimindeki güçlerin Bingazi'nin tamamının kontrolünü ele geçirmesini memnuniyetle karşıladığını bildirdi.



Hafter'in, Bingazi'nin kontrolünü tamamen ele geçirdiklerini açıklamasının ardından Batı ülkelerinden ilk tepki İngiltere'den geldi.



Millett, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bingazi'nin kurtuluşunu memnuniyetle karşıladım. Libya'da teröre yer yok. Bunun, Bingazi halkına barış ve güven getirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.



Hafter daha önce yaptığı açıklamada, kendisine bağlı güçlerin Bingazi kentindeki Devrimciler Şura Meclisinin "kalesi" olarak bilinen Es-Sabiri Mahallesi'nin ele geçirilmesinin ardından kentin tamamında kontrolü sağladığını duyurmuştu.