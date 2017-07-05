Libya'daki Olaylar

Libya'da Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'ne (TM) bağlı emekli General Halife Hafter güçlerinin, Bingazi kentindeki Devrimciler Şura Meclisi'nin "kalesi" olarak bilinen son iki bölgeyi ele geçirdiği bildirildi.



Hafter güçlerinin sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yapılan açıklamada, Bingazi Devrimciler Şura Meclisi'nin denetimi altında bulunan, Bingazi'deki Suk el-Hut bölgesi ile Es-Sabari Mahallesi'nde kontrolün sağlandığı belirtilerek, "Sabari bölgesinin keskin nişancılar ile patlayıcılardan temizlenmesi kapsamında tarama çalışmaları başladı. Suk el-Hut bölgesinde yürütülen askeri operasyon ise tamamıyla sona erdi." ifadesi kullanıldı.



Açıklamada ayrıca vatandaşlara bölgenin patlayıcılardan temizlenmesi işleminin tamamlandığına ilişkin bir açıklama yapılana kadar Suk el-Hut ile Sabari bölgelerine yaklaşmamaları çağrısında bulunuldu.



Libya'nın en büyük ikinci kenti Bingazi, Hafter güçleri ile Bingazi Devrimciler Şura Meclisi arasında yaklaşık 3 yıldır devam eden şiddetli çatışmalara sahne oluyor.