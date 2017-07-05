Libya'daki Olaylar

Libya'daki Olaylar

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı "El-Bunyan el-Mersus" Operasyon Güçlerinin, emekli General Halife Hafter liderliğindeki Tobruk merkezli Temsilciler Meclisine (TM) bağlı silahlı kişilerin Sirte kentinin doğusuna düzenlediği saldırıyı püskürttüğü belirtildi.

Libya'daki Olaylar

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı "El-Bunyan el-Mersus" Operasyon Güçlerinin, emekli General Halife Hafter liderliğindeki Tobruk merkezli Temsilciler Meclisine (TM) bağlı silahlı kişilerin Sirte kentinin doğusuna düzenlediği saldırıyı püskürttüğü belirtildi.

Operasyon basın merkezinden yapılan yazılı açıklamada, El-Bunyan el-Mersus güçlerinin terör örgütü DEAŞ'a bağlı silahlı grupların hareketlerini izlediği sırada Hafter'e bağlı El-Kerame güçlerinin saldırısına uğradığı belirtildi.

Açıkalamada, Hadi ekseninde öğleye kadar süren çatışmaların ardından saldırının püskürtüldüğü ifade edildi.

TM'ye bağlı güçler olaya ilişkin açıklama yapmadı.

Libya UMH Başkanı Fayiz es-Sirac, aralık ayında Sirte'nin DEAŞ'tan temizlendiğini ve kentteki askeri operasyonun sonlandığını duyurmuştu.