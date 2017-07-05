Libya'daki Olaylar

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı "El-Bunyan el-Mersus" Operasyon Güçlerinin, emekli General Halife Hafter liderliğindeki Tobruk merkezli Temsilciler Meclisine (TM) bağlı silahlı kişilerin Sirte kentinin doğusuna düzenlediği saldırıyı püskürttüğü belirtildi.



Operasyon basın merkezinden yapılan yazılı açıklamada, El-Bunyan el-Mersus güçlerinin terör örgütü DEAŞ'a bağlı silahlı grupların hareketlerini izlediği sırada Hafter'e bağlı El-Kerame güçlerinin saldırısına uğradığı belirtildi.



Açıkalamada, Hadi ekseninde öğleye kadar süren çatışmaların ardından saldırının püskürtüldüğü ifade edildi.



TM'ye bağlı güçler olaya ilişkin açıklama yapmadı.



Libya UMH Başkanı Fayiz es-Sirac, aralık ayında Sirte'nin DEAŞ'tan temizlendiğini ve kentteki askeri operasyonun sonlandığını duyurmuştu.