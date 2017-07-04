Libya'daki Olaylar

Almanya'nın, Libya krizinin barışçıl yollarla ve Fas'ın Suheyrat kentinde imzalanan siyasi anlaşma çerçevesinde çözümünü desteklediği bildirildi.



Almanya'nın Trablus Büyükelçisi Christian Buck, Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih ile Tobruk'ta gerçekleştirdiği görüşmenin ardından açıklama yaptı.



TM'nin resmi sitesinde yayınlanan açıklamada, Buck ile Salih'in, görüşmede Libya krizinin çözüm yollarını ele aldığı belirtildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Buck, Libya'da yaşanan son gelişmelerin değerlendirildiği görüşmenin olumlu geçtiğini kaydetti.



Buck, "Almanya ve uluslararası camia olarak, Libya krizinin siyasi anlaşma ve barışçıl yollarla çözülmesini destekliyoruz." ifadesini kullandı.



Yıllardır siyasi bölünmüşlüğün yaşandığı Libya'da, 17 Aralık 2015'te Birleşmiş Milletler gözetiminde Suheyrat kentinde siyasi anlaşma imzalanmıştı.