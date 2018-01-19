Libya'daki Olaylar

Libya'da Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi (TM) tarafından desteklenen General Halife Hafter'e bağlı güçlerin, Sudan'ın Darfur eyaletinde hükümetle çatışan ve Libya çöllerinde konuşlanan Adalet ve Eşitlik Hareketi'ne karşı operasyon başlattığı bildirildi.

Hafter'e bağlı güçlerden Kufra Askeri Bölgesi komutanı Tuğgeneral Mebrul el-Gazvi, yaptığı yazılı açıklamada, Darfur'da hükümet güçleri ile savaşan ve Libya'nın güney doğu bölgelerindeki çölde konuşlanan Adalet ve Eşitlik Hareketi'ne karşı "Çölün Öfkesi" adıyla operasyon başlatıldığını belirtti.

Operasyon kapsamında Hafter güçlerine bağlı savaş uçaklarının Adalet ve Eşitlik Hareketi militanlarına ait araçları bombaladığı ve kullanılmaz hale getirdiğini ifade eden Gazvi, bazı militanların öldürüldüğünü aktardı.

Gazvi, operasyon kapsamında çeşitli bölgelerde askeri devriyelerin konuşlandırıldığını ve bu devriyelerin, Adalet ve Eşitlik Hareketi militanlarının çöldeki yasa dışı faaliyetlerine engel olacağını kaydetti.

Tuğgeneral, operasyonların ülkenin güney doğu bölgesinde konuşlanan militanlar yok olana ve güvenlik sağlanana kadar süreceğini ifade etti.

Darfur'da, 2003'ten bu yana "Adalet ve Eşitlik Hareketi", "Sudan Kurtuluş Hareketi" ve "Sudan Halk Kurtuluş Ordusu" hareketlerini bünyesinde barındıran Devrim Cephesi ile hükümet güçleri arasında çatışmalar yaşanıyor.

"Adalet ve Eşitlik Hareketi" Sudan-Libya arasındaki çöl arazilerinde konuşlanıyor.