Libya'daki Olaylar

Libya'daki Anayasa Hazırlık Komisyonunda Amaziglerin Temsilcisi Ali Egali Hamdan, Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi (TM) tarafından desteklenen General Halife Hafter'e bağlı güçlerin Amazig dilini konuştuğu için Amaziglerden bir aktivisti alıkoymasına tepki gösterdi.



Hamdan, sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamada, Hafter'e bağlı güçlerin Amazig dilini konuştuğu gerekçesiyle Amaziglerden bir aktivisti alıkoymasından rahatsızlık duyduğunu belirterek, bunun ülkedeki kişi ile toplulukların dil ve kültürel haklarına tehdit oluşturduğunu ifade etti.



Öte yandan Libya'da Amazigler Yüksek Konseyi Üyesi Hişam Ahmadi, En-Nebe kanalında yer alan açıklamasında, Hafter güçlerinin aktivisti alıkoymasını eleştirerek uluslararası toplumdan aktivistin serbest bırakılması için olaya müdahil olmasını istedi.



Libya'da yerel medyada, Hafter güçlerinin 26 Aralık 2017'de Bingazi'de Amazig dilini konuştuğu için Rabi el-Ceyaş isimli aktivisti alıkoyduğu haberleri yer almıştı.



Geçmişleri Hazreti İsa'nın doğumu olarak kabul edilen Miladi Takvim'in başlangıcından 950 yıl öncesine dayandığı belirtilen Amazigler, Kuzey Afrika'da özellikle Fas, Cezayir, Tunus, Mısır ve Libya'nın bazı bölgelerinde yaşayan en eski halklardan biri olarak biliniyor.



Libya'daki Amazig nüfusuna ilişkin resmi veri bulunmuyor ancak çoğunluğunun ülkenin batısındaki Cebel Nefuse bölgesinde yaşadığı ifade ediliyor.