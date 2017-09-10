Libya'daki Olaylar

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, ülkedeki siyasi, güvenlikle ilgili ve ekonomik durumun daha fazla bölünmeyi kaldıramayacağını söyledi.



Libya resmi haber ajansı LANA'nın haberine göre Serrac, Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi (TM) ile Devlet Yüksek Konseyi'nin, ülkede yaşanan krizden ivedilikle çıkmak için siyasi anlaşmayı düzenleme mekanizmalarını görüşmek üzere diyalog turlarının başlatılması yönünde anlaşmaya vardığını belirtti.



Tarafların oluşturacağı ekiplerin birkaç gün içerisinde görüşmelere başlayacağını aktaran Serrac, siyasi anlaşmanın önüne çıkan zorlukların aşılmasını ve başkanlık ile parlamento seçimlerine doğru bir adım daha ilerlemeyi temenni ettiğini kaydetti.



Serrac, "Libya'daki siyasi, güvenlikle ilgili ve ekonomik durumlar, daha fazla bölünmeyi kaldıramaz." dedi.



Libya'da 17 Şubat 2011'deki devrimin ardından yaşanan siyasi istikrarsızlık ve karşıt gruplar arasındaki çatışmalar sonucu biri Tobruk'ta TM, diğeri Trablus'ta Milli Genel Kongre (MGK) olmak üzere 2 meclis ve rakip yönetim ortaya çıkmıştı.



Birleşmiş Milletler'in girişimleriyle 17 Aralık 2015'te Fas'ın Suheyrat kentinde varılan "Libya Siyasi Anlaşması" uyarınca Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi (BK) kurulmuştu. BM Güvenlik Konseyi 2259 sayılı kararla BK'yı Libya'nın tek meşru temsilcisi olarak tanımış ancak BK'nin sunduğu hükümet listeleri General Halife Hafter'in baskıları nedeniyle Tobruk'taki TM'de onaylanmadığı için süreç tıkanmıştı.



Libya Siyasi Anlaşması uyarınca kendini fesheden MGK'ye bağlı Halife el-Guveyl başbakanlığındaki Ulusal Kurtuluş Hükümeti de ülkedeki krizin çözülemediğini öne sürerek Ekim 2016'da yeniden faaliyete başladığını duyurmuştu.



Son olarak UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Serrac ile Hafter, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un girişimiyle Paris yakınlarında 25 Temmuz'da bir araya gelmişti. Macron, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Libyalı tarafların ateşkes sağlanması ve 2018'de seçimlerin yapılması konularında anlaştığını bildirmişti.