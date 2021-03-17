Libya'daki Nijeryalı 118 düzensiz göçmen ülkesine döndü
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Libya'daki Nijeryalı 118 düzensiz göçmen ülkesine döndü

17.03.2021 17:19 | Son Güncelleme: 17.03.2021 17:38
Libya'daki Nijeryalı 118 düzensiz göçmen ülkesine döndü

Yasa dışı yollarla Avrupa'ya gitmek isteyen Nijeryalı 118 düzensiz göçmen, gönüllü olarak Libya'dan ülkelerine döndü.

Yasa dışı yollarla Avrupa'ya gitmek isteyen Nijeryalı 118 düzensiz göçmen, gönüllü olarak Libya'dan ülkelerine döndü.

Diasporadaki Nijeryalılar Komisyonun (NIDCOM) resmi Twitter hesabında yapılan paylaşımda, NIDCOM ve Nijerya hükümeti işbirliğinde 118 Nijeryalı düzensiz göçmenin kendi istekleriyle Libya'dan Nijerya'ya döndüğü bildirildi.

Dönenler arasında 41 kadın, 17 çocuk ve 9 bebeğin bulunduğu belirtilen paylaşımda, bu kişilerden bazılarının sağlık sorunları yaşadığı kaydedildi.

Paylaşımda, ülkesine dönenlerin başkent Abuja'daki hac kampında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 14 gün karantinaya alınacağı ifade edildi.

Yaklaşık 200 milyonluk nüfusuyla Afrika'nın en büyük ülkesi Nijerya'da halk, ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Ülkenin kuzeydoğusunda faaliyet gösteren terör örgütü Boko Haram ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar, milyonlarca Nijeryalıyı evlerini terk etmeye zorluyor.

Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışanların bazıları, insan kaçakçılarının eline düşüyor, bazıları ise çölde ya da denizde hayatını kaybediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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