Libya'daki Müslüman Kardeşler Cemaati, sivil toplum kuruluşuna dönüştüğünü duyurdu
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Libya'daki Müslüman Kardeşler Cemaati, sivil toplum kuruluşuna dönüştüğünü duyurdu

Libya'daki Müslüman Kardeşler Cemaati, sivil toplum kuruluşuna dönüştüğünü duyurdu
Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız - Haberler | Güncel

Libya'daki Müslüman Kardeşler Cemaati, "Diriliş ve Reform Cemiyeti" adı altında bir sivil toplum kuruluşuna dönüştüğünü açıkladı.

Libya'daki Müslüman Kardeşler Cemaati, "Diriliş ve Reform Cemiyeti" adı altında bir sivil toplum kuruluşuna dönüştüğünü açıkladı.

Cemaatin sosyal medya sayfasında yapılan yazılı açıklamada, "Tüm Libyalılara, Allah'ın lütfu ve yardımıyla cemaatin, İslam'ın orta yol yaklaşımına ve öğretilerine uyma çağrısını yeniden canlandırmak için Diriliş ve Reform Cemiyeti adlı bir derneğe dönüştüğünü ilan ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, kararın cemaat üyelerinin katıldığı birçok çalıştay ve diyalog turlarının yapıldığı 11'inci kurultayda alındığı ve cemaatin Libya'daki çeşitli kamu alanlarında yoğun çalışarak mesajını ileteceği aktarıldı.

Eski İhvan üyesi ve cemaatin siyasi kanadı Adalet ve Bina Partisi Üyesi Abdurrezzak Sergen, AA muhabirine, cemaatin, çalışmalarının yalnızca Libya içinde olması gerektiğine karar verdiğini, bu nedenle bir sivil toplum kuruluşu olarak cemiyete intikal ettiğini söyledi.

Sergen, bu kararla cemaatin Libya dışında hiçbir bağlantısının kalmadığını, küresel bir cemaat olarak Müslüman Kardeşler örgütüne de bağlı bulunmadığını, yalnızca ülke içinde çalışan bir cemiyet haline geldiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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