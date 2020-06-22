Libya'daki gelişmeler Suriye'den farklı: Çok denklemli savaşta Türkiye ile Rusya birbirinden...
Hakan Aksay'la Kuzey Gündemi'nde bu hafta | -"Ankara'nın dengeleri değiştirdiği Libya'da fırtına öncesi gerginlik yaşanıyor.
22.06.2020 11:45 | Son Güncelleme: 22.06.2020 11:48
Hakan Aksay'la Kuzey Gündemi'nde bu hafta |
-"Ankara'nın dengeleri değiştirdiği Libya'da fırtına öncesi gerginlik yaşanıyor."
-Hande Fırat, Türkiye ve Rusya arasındaki "Libya satrancını" yazdı: "Ankara Batı'dan Hafter'e ve arkasındaki ittifaka karşı net tavır bekliyor."
-"Ulusal Mutabakat Hükümeti uluslararası yasallığını kaybederse, Türkiye'nin Libya'daki oyunu bozulabilir" Rus Topcor.ru sitesindeki analizde, Libya'daki durumun değişme ihtimali üzerinde duruldu.
-Rusya uzmanı Yörük Işık Kuzey Gündemi'ne değerlendirdi: "Rusya, Sarrac'ın BM'deki tanınmışlığının sorgulanması sürecini deneyecek."
Kaynak: DailyMotion.com