Libya'daki en büyük petrol sahası Şerara'da üretim yeniden başladı
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Libya'daki en büyük petrol sahası Şerara'da üretim yeniden başladı

Libya Ulusal Petrol Kurumu, ocaktan bu yana kapalı olan ülkenin güneyindeki Eş-Şerara petrol sahasında üretimin yeniden başladığını duyurdu.

Libya'daki en büyük petrol sahası Şerara'da üretim yeniden başladı
07.06.2020 17:15 | Son Güncelleme: 07.06.2020 17:15

Libya Ulusal Petrol Kurumu, ocaktan bu yana kapalı olan ülkenin güneyindeki Eş-Şerara petrol sahasında üretimin yeniden başladığını duyurdu.

Petrol Kurumunun Facebook sayfasından yapılan açıklamada, ocakta usulsüz şekilde kapatılan El-Himade vanasının yeniden açılması için yürütülen görüşmelerin ardından Şerara'da üretimin yeniden başladığı ifade edildi.

Petrol Kurumu Başkanı Mustafa Sanallah, üretimin durmasının Libya ekonomisine büyük zarar verdiğini belirtti, Şerara'da üretimin yeniden başlamasının, Libya'da petrol ve gaz sektörünün yeniden canlanmasının ilk adımı olması temennisinde bulundu.

İlk aşamada günlük 30 bin varil üretim yapılacağını vurgulayan Sanallah, 90 gün içinde tam kapasiteye geçilmesinin beklendiğini kaydetti.

Hafter'e bağlı "Petrol Tesisleri Muhafızları" isimli silahlı grup, Almanya'da Libya krizine ilişkin uluslararası Berlin Konferansı düzenlenmeden sadece bir gün önce, 18 Ocak'ta Hafter kontrolündeki Sirte Operasyon Dairesinden gelen talimatla Petrol Hilali bölgesinde bulunan Brega, Ras Lanuf, Hariga, Zuveytine ve Sidra'daki petrol ihracat limanlarını kapatmıştı.

Hafter yanlısı aşiret liderleri de Şerara ve El-Fil petrol sahalarında üretimi durdurduklarını duyurmuştu.

Şerara petrol sahasında günlük 300 bin varil ham petrol üretimi yapılıyordu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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