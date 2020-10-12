Libya'daki en büyük petrol sahası Şerara'da, petrol pompalama işlemi başladı
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Libya'daki en büyük petrol sahası Şerara'da, petrol pompalama işlemi başladı

12.10.2020 20:15 | Son Güncelleme: 12.10.2020 20:18
Libya'daki en büyük petrol sahası Şerara'da, petrol pompalama işlemi başladı

Libya'daki en büyük petrol sahası Şerara'da mücbir durumun kaldırılmasının ardından Ras Lanuf Limanı'na ham petrol pompalama işleminin başladığı belirtildi.

Libya'daki en büyük petrol sahası Şerara'da mücbir durumun kaldırılmasının ardından Ras Lanuf Limanı'na ham petrol pompalama işleminin başladığı belirtildi.

Libya el-Ahrar televizyon kanalında yer alan habere göre, Şerara Petrol Sahası Yönetimi yaptığı yazılı açıklamada, ham petrolün, ülkenin güneybatısında yer alan Şerara Petrol Sahası'ndan, Ras Lanuf Petrol Limanı'na pompalanması işleminin ilk aşamasına başlandığı aktarıldı.

Yönetim, petrol sahasının işletilmeye başlanmasıyla Libya'daki günlük petrol üretiminin yaklaşık 350 bin varile yükseleceğinin tahmin edildiğini kaydetti.

Açıklamada, pompalama işleminin, Libya Ulusal Petrol Kurumunun "ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler tarafından kapatılması nedeniyle ocak ayından bu yana Şerara'da ilan edilen mücbir durumun kaldırıldığını" duyurmasının ardından başladığı belirtildi.

Mücbir sebebin kaldırılmasına ilişkin açıklamanın ardından petrol sahasını denetleyen Akakus Şirketi'ne, kamu güvenliğini ve güvenlik standartlarını gözeterek üretim düzenlemelerinin başlatılması yönünde doğrudan talimatlar verildiği aktarıldı.

Mücbir durumun kaldırılması

Libya Ulusal Petrol Kurumu, Hafter'e bağlı "Petrol Tesisleri Muhafızları" isimli silahlı grupla dün varılan anlaşmanın ardından Şerara'daki mücbir durumun kaldırıldığını duyurmuştu.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, "petrol üretimini engelleyecek adımlardan kaçınmaları ve bölgenin güvenliğini ihlal etmemeleri konularında milislerle uzlaşmaya varılmasının ardından, ilgili firmaya petrol üretimine başlaması için hazırlıklar yapması talimatı verildiği" belirtilmişti.

Şerara petrol sahasında geçen haziran ayında mücbir durumun kaldırıldığı ve üretime tekrar başlandığı duyurulmuştu. Ancak Hafter'e bağlı milislerin engellemeleri nedeniyle çok kısa bir süre sonra üretim sonlandırılmıştı.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'e bağlı "Petrol Tesisleri Muhafızları" isimli silahlı grup, Almanya'da Libya krizine ilişkin uluslararası Berlin Konferansı düzenlenmeden bir gün önce, 18 Ocak'ta Petrol Hilali bölgesinde bulunan Brega, Ras Lanuf, Hariga, Zuveytine ve Sidra'daki ihracat limanlarını kapatmıştı.

Libya Ulusal Petrol Kurumu, limanların ve tedarik hatlarının Hafter milisleri ve yanlıları tarafından kapatılması nedeniyle 18 Ocak'ta "mücbir sebep" ilan ettiğini duyurmuştu. Hafter yanlısı aşiret liderleri de Şerara ve El-Fil petrol sahalarında üretimi durdurduklarını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy

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