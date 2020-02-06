Libya'daki bölgesel kanaat önderlerinden Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği'ne teşekkür ziyareti

06.02.2020 21:26 | Son Güncelleme: 06.02.2020 21:26

Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Serhat Aksen, Libya'da saldırgan tarafla meşru müdafaa hakkını kullanan tarafı Türkiye'nin ayırt ettiğini belirterek, ülkede güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik diplomatik çabalara Ankara'nın yapıcı destek verdiğini söyledi.

Libya'nın Büyük Trablus, Sahil, Orta ve Dağlık (Cebel) bölgelerinden gelen kanaat önderlerinin yer aldığı heyet, Türkiye'nin Libya'ya desteği için Trablus Büyükelçiliği'ne teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

Ülkenin farklı bölgelerini temsil eden heyetle görüşmesinde, Büyükelçi Aksen,"Dostunu anlamanın yolu zor günlerinizde kimin yanınızda olduğunuza bakmaktır. İçinden geçtiği zor dönemde Libya'nın ve Libya halkının yanındayız. Her zaman yanınızda olacağız." dedi.

Türkiye ile Libya'nın çok güçlü ve köklü tarihi bağlara sahip olduğunu ve iki ülkenin her zaman birbirini desteklediğini belirten Aksen, "Mevcut çatışma ve savaş ortamı, 4 Nisan 2019'da başlayan Trablus'a saldırının ortaya çıkardığı durumdur. Saldırgan tarafla meşru müdafaa hakkını kullanan tarafı ayırt etmek gerekir. Türkiye bunu başından beri yapmıştır." diye konuştu.

Aksen, Libya'nın meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) çağrısı doğrultusunda Türkiye'nin yardım etmeye çalıştığını vurgulayarak, "Libya'da güvenlik, istikrar ve huzurun sağlanması için diplomatik çabalara yapıcı destek veriyoruz." ifadesini kullandı.

Ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirilen ateşkes görüşmeleri ve Berlin Konferansı'nda uzlaşmaz bir tavır ortaya koyduğunu belirten Aksen, Cenevre'deki kalıcı ateşkes görüşmelerinin başlayabildiğini ve olumlu sonuçlar alınmasını temenni ettiklerini dile getirdi. Aksen ancak öncelikle "saldırgan taraf ve yandaşlarının artık bu uzlaşmaz tavrından vazgeçmeleri gerektiğini" ifade etti.

Büyükelçi Aksen, Türkiye'nin tüm Libya'nın ve Libya halkının iyiliğini istediğine dikkati çekerek, "Çatışma ve savaş nedeniyle insanlar ölmekte, yaralanmakta, yerlerinden edilmekte, okullar kapanmakta ve en vahimi de çocuklar dahi acımasız saldırıların hedefi olmaktadır." şeklinde konuştu.

- "Türkiye'nin kararlı duruşu denklemi değiştirdi"

Öte yandan Zuvara bölgesinin kanaat önderlerinden Ebu Bekir İbrahim el-Tellu, milli ve cesur duruşundan dolayı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Tellu, "Türkiye'nin böylesine bir zamandaki kararlı duruşu denklemi değiştirdi ve bütün dünyayı harekete geçirdi. Türkiye adım atana kadar Libya konulu bir konferans, görüşme yoktu. Türkiye'nin tutumu sayesinde bütün dünya harekete geçti." dedi.

"Tarih, Türkiye'nin Libya halkının yanında yer aldığını kaydedecek"

Heyette Trablus'u temsilen söz alan Ömer Muhammed Derbi de "Tarih, Türkiye'nin sivilleri korumak için Libya halkının yanında yer aldığını kaydedecek." ifadesini kullandı.

Libyalı heyet, biri Aksen'in şahsına diğeri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teslim edilmek üzere iki ayrı teşekkür belgesini Büyükelçi'ye takdim etti.

Kaynak: AA