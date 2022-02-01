Libya'daki BM Destek Misyonu'nun görev süresi 3 ay daha uzatıldı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Libya'daki Birleşmiş Milletler Destek Misyonu'nun ( Unsmıl ) görev süresinin 3 ay daha uzatıldığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin resmi internet sitesinden konuya dair açıklama yapıldı.

Açıklamada, "15 üyeli Güvenlik Konseyi oy birliği ile hareket ederek, Libya'daki Birleşmiş Milletler Destek Misyonu'nun ( Unsmıl ) görev süresini 3 ay süre ile 30 Nisan'a kadar uzattı." ifadelerine yer verildi.

BMGK, UNSMIL'in görev süresini daha önce 3 kez daha uzatma kararı almıştı.