Libya'daki başkanlık seçimleri için 98 kişi başvuru yaptı

Libya Ulusal Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı İmad es-Saih'in basın açıklaması TRABLUS - Libya Ulusal Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı İmad es-Saih, başkent Trablus'ta düzenlediği basın toplantısında, 24 Aralık'ta yapılması planlanan başkanlık seçimleri için 98 adayın başvuru yaptığını açıkladı.