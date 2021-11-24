Libya'daki başkanlık seçimleri için 98 kişi başvuru yaptı - Haberler
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Libya'daki başkanlık seçimleri için 98 kişi başvuru yaptı

AA - Haberler | Güncel

Libya Ulusal Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı İmad es-Saih'in basın açıklaması TRABLUS - Libya Ulusal Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı İmad es-Saih, başkent Trablus'ta düzenlediği basın toplantısında, 24 Aralık'ta yapılması planlanan başkanlık seçimleri için 98 adayın başvuru yaptığını açıkladı.

Libya Ulusal Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı İmad es-Saih'in basın açıklaması TRABLUS - Libya Ulusal Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı İmad es-Saih, başkent Trablus'ta düzenlediği basın toplantısında, 24 Aralık'ta yapılması planlanan başkanlık seçimleri için 98 adayın başvuru yaptığını açıkladı.

Libya'daki başkanlık seçimleri için 98 kişi başvuru yaptı

Libya'daki başkanlık seçimleri için 98 kişi başvuru yaptı

Libya'daki başkanlık seçimleri için 98 kişi başvuru yaptı

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