Libya'daki askeri komite: Temsilciler Meclisinin oturum düzenleyeceği Sirte'de güvenlik sağlanamayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Libya'daki askeri komite: Temsilciler Meclisinin oturum düzenleyeceği Sirte'de güvenlik sağlanamayacak

27.02.2021 16:21 | Son Güncelleme: 27.02.2021 16:24
Libya'daki askeri komite: Temsilciler Meclisinin oturum düzenleyeceği Sirte'de güvenlik sağlanamayacak

Libya 5+5 Ortak Askeri Komitesi, Temsilciler Meclisinin Sirte kentindeki toplantısında güvenliği sağlayacak yeterli güce sahip olmadığını açıkladı.

Libya 5+5 Ortak Askeri Komitesi, Temsilciler Meclisinin Sirte kentindeki toplantısında güvenliği sağlayacak yeterli güce sahip olmadığını açıkladı.

Komite Başkanı Ahmed Ebu Şahme, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki ve Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'in, yeni kurulan Ulusal Birlik Hükümeti'ne güvenoyu vermek için Meclise, 8 Mart'ta oturum düzenleme çağrısının ardından açıklama yaptı.

Ebu Şahme, "Şehrin güvenliğini sağlamak için herhangi bir meşru güç bulunmuyor ve bölge hala yabancı güçlerin ve paralı askerlerin kontrolünde." ifadelerini kullandı.

Temsilciler Meclisi üyelerinin, ilgili güvenlik makamlarıyla koordineli bir şekilde toplanmaları için uygun yeri seçmeleri gerektiğini ifade eden Ebu Şahme, Komitenin, milletvekillerinin ulusal birlik hükümetine güvenoyu vermek için toplantı yapma arzusunu takdir ettiğini belirtti.

Akile Salih dün, 5+5 Ortak Askeri Komitesinin güvenliği sağlaması durumunda toplantının Sirte kentinde yapılacağını, uygun ortam sağlanamaması halinde ise oturumun aynı tarihte Tobruk'ta düzenleneceğini açıklamıştı.

Ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in müttefiki Akile Salih'in başkanlık ettiği Temsilciler Meclisinden güvenoyu çıkmazsa, güvenoyu için Libya Siyasi Diyalog Forumu üyeleri devreye girecek.

5+5 Ortak Askeri Komitesinde, BM nezdinde meşru Libya hükümetine bağlı Libya ordusundan ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı güçlerden beşer askeri temsilci yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Özlem Zengin Berat Albayrak Fahrettin Altun Selahattin Demirtaş
Magazin Tarkan Cem Yılmaz İrem Derici Türkan Şoray
Spor Ali Koç Fatih Terim Mustafa Yumlu Osman Özköylü Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Libya'daki askeri komite: Temsilciler Meclisinin oturum düzenleyeceği Sirte'de güvenlik sağlanamayacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.2.2021 16:26:56. #1.16#
title