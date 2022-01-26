Libya'daki 167 Nijeryalı düzensiz göçmen ülkesine döndü

Yasa dışı yollarla Avrupa'ya gitmek isteyen 167 Nijeryalı düzensiz göçmen, gönüllü olarak Libya'dan ülkesine döndü.

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Genel Direktörü Mustapha Habib, yaptığı açıklamada, hükümet ve Uluslararası Göç Örgütü iş birliğinde, 167 Nijeryalı düzensiz göçmenin kendi istekleriyle Libya'dan Nijerya'ya döndüğünü belirtti.

Ülkesine dönenler arasında 65 kadın, 14 çocuk ve 12 bebeğin bulunduğunu kaydeden Habib, bunlardan bazılarının sağlık sorunları yaşadığını söyledi.

Habib, bu kişilerin Avrupa ülkelerinde daha iyi bir hayat sürdürmek için ülkeyi terk ettiklerini ancak yolculuklarının hüsrana uğraması nedeniyle geri dönmekten başka seçenekleri kalmadığını ifade etti.

NEMA'nın yayımladığı rapora göre, 2017'den bu yana 17 ülkeden yaklaşık 22 bin Nijeryalı düzensiz göçmen, gönüllü olarak ülkesine döndü.

Nijerya'da halk, ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Ülkenin kuzeydoğusunda faaliyet gösteren terör örgütü Boko Haram ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar, milyonlarca Nijeryalıyı evlerini terk etmeye zorluyor.

Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışanların bazıları, insan kaçakçılarının eline düşüyor, bazıları ise çölde ya da denizde hayatını kaybediyor.