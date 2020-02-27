Libya'daki 116 Nijeryalı düzensiz göçmen ülkesine döndü

27.02.2020 00:56 | Son Güncelleme: 27.02.2020 00:56

Yasa dışı yollarla Avrupa'ya gitmek isteyen 116 Nijeryalı düzensiz göçmen, gönüllü olarak Libya'dan ülkelerine döndü.

Nijerya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Uluslararası Göç Örgütü ve Nijerya'nın Trablus Büyükelçiliği iş birliğinde, 116 Nijeryalı düzensiz göçmenin kendi istekleriyle Libya'dan Nijerya'ya döndüğü belirtildi.

Dönenler arasında 37 kadın, 10 çocuk ve 6 bebeğin de bulunduğu ifade edilen açıklamada, bu kişilerin çoğunun Libya'ya kaçırıldığı iddia edildi.

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı'nın (NEMA) yayımladığı rapora göre, 2017'den bu yana 17 ülkeden yaklaşık 16 bin Nijeryalı düzensiz göçmen, gönüllü olarak ülkesine döndü.

Yaklaşık 186 milyonluk nüfusuyla Afrika'nın en büyük ülkesi Nijerya'da halk, ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Ülkenin kuzeydoğusunda faaliyet gösteren terör örgütü Boko Haram ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar, milyonlarca Nijeryalıyı evlerini terk etmeye zorluyor.

Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışanların bazıları, insan kaçakçılarının eline düşüyor, bazıları ise çölde ya da denizde hayatını kaybediyor.

Kaynak: AA