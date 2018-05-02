Libya'da Yüksek Seçim Kuruluna Saldırı: 5 Ölü
SEÇMEN LİSTELERİ ASKIYA ÇIKTI! SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

Libya'da Yüksek Seçim Kuruluna Saldırı: 5 Ölü

Libya'nın başkenti Trablus'taki Yüksek Seçim Kurulu binasını hedef alan bombalı ve silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Libya'da Yüksek Seçim Kuruluna Saldırı: 5 Ölü

Libya'nın başkenti Trablus'taki Yüksek Seçim Kurulu binasını hedef alan bombalı ve silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.


Libya Yüksek Seçim Kurulu kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu değerlendirilen bir intihar eylemcisi Gavt eş-Şeal bölgesindeki kurul binasına girerek üzerindeki bombayı infilak ettirdi. Ardından binaya giren diğer örgüt militanları ile güvenlik görevlileri arasında silahlı çatışma çıktı.

İlk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralananların olduğu ifade edildi.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et