Libya'da "yolsuzlukla" suçlanan Sağlık Bakanı hakkında gözaltı kararı verildi

Libya'da Başsavcılık, Sağlık Bakanı Ali ez-Zinati ve Vekili Semir Kuku'nun "yolsuzluk" suçlamasıyla gözaltına alınması talimatı verdi.

Libya resmi haber ajansı LANA'da yer alan habere göre, Sağlık Bakanlığı çalışanlarının performanslarının değerlendirilmesine ilişkin prosedürlerin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca takibi çerçevesinde, Zinati ve Kuku hakkında "yolsuzluk" suçlamasıyla gözaltı kararı alındı.

Bakan ve vekili konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Sağlık Bakanı Zinati, "ülkedeki hastanelere oksijen tüplerinin alımı ve kurulumunda yolsuzluk yapmakla" suçlanıyor.

Libya'da yaklaşık bir ay önce de Kültür ve Bilimsel Kalkınma Bakanı Mebruke Tugi hakkında mali yolsuzluk suçlamasıyla benzer bir karar alınmıştı.