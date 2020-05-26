Libya'da yola döşenen mayın patladı 1 ölü, 1 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Libya'da yola döşenen mayın patladı 1 ölü, 1 yaralı

Libya'da yola döşenen mayın patladı 1 ölü, 1 yaralıLibya, (DHA)- Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birlikler, Terhune'ye ilerleyişini sürdürüyor.

26.05.2020 18:01 | Son Güncelleme: 26.05.2020 18:06

Libya'da yola döşenen mayın patladı 1 ölü, 1 yaralı

Libya, (DHA)- Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birlikler, Terhune'ye ilerleyişini sürdürüyor. UMH birliklerinin devriyesi sırasında yol kenarına döşenen mayın patladı. O anlar amatör kameralarca kaydedildi.

Libya'nın BM nezdindeki meşru temsilcisi UMH'nin, başkent Trablus'un güneyindeki Hafter'in stratejik öneme sahip olan Vatiyye Askeri Üssü'nü geri almak için başlattığı 'Öfke Volkanı' operasyonunun yanı sıra, Terhune'ye yönelik başlattığı operasyon da devam ediyor. UMH birliklerinin, başkent Trablus'un güneyindeki Khallet Al-Furjan bölgesinde devriyesi sırasında yol kenarına döşenen mayın patladı. Patlama anına ilişkin görüntüler ise amatör kameralara yansıdı.

İKİ KARDEŞTEN BİRİ ÖLDÜ, DİĞERİ GÖZLERİNİ KAYBETTİ

Patlamanın ardından bölgede bulunan iki sivil kardeşten biri yaşamını yitirdi, diğeri ise gözlerini kaybetti. Gözlerini kaybeden kişinin ameliyata alındığı ifade edildi.

UMH, TERHUNE'YE İLERLİYOR

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) Ulusal Mutabakat Hükumeti (UMH) yetkililerinden elde ettiği bilgilere göre UMH birlikleri, Ain Zara, Ramla, Nakhaliya ve Alcazerma bölgelerinde ilerleyişini sürdürüyor.

Libya'da yola döşenen mayın patladı 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Normalleşme sürecinin 2. aşaması yarın başlıyor! İşte açılacak yerler Haber
Normalleşme sürecinin 2. aşaması yarın başlıyor! İşte açılacak yerler
FETÖ gerginliği büyüyor! MHP'den Ali Babacan'a çok sert yanıt geldi Haber
FETÖ gerginliği büyüyor! MHP'den Ali Babacan'a çok sert yanıt geldi
Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti Haber
Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti
Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun buluşmasında gündem olan kitabın kime ait olduğu ortaya çıktı Haber
Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun buluşmasında gündem olan kitabın kime ait olduğu ortaya çıktı
ABD komutanlığı, Libya'ya giden Rus uçaklarının fotoğraflarını yayınladı Haber
ABD komutanlığı, Libya'ya giden Rus uçaklarının fotoğraflarını yayınladı
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor Haber
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor
Akıl hastası vatandaşın kürekli saldırısına maruz kalan komiser silahını neden kullanmadığını anlattı
Akıl hastası vatandaşın kürekli saldırısına maruz kalan komiser silahını neden kullanmadığını anlattı
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu
Gıda Mühendisi Prof. Dr. Nazlı: Çilekte görülen kurtçukların zararı yok
Gıda Mühendisi Prof. Dr. Nazlı: Çilekte görülen kurtçukların zararı yok
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi
Club Brugge efsanesi Verheyen, Diagne transferine tepkili: Böyle bir oyuncuyu nasıl alabilirsin ki?
Club Brugge efsanesi Verheyen, Diagne transferine tepkili: Böyle bir oyuncuyu nasıl alabilirsin ki?
Sağlık çalışanları, toplu ulaşım ve İSPARK'tan 3 ay daha ücretsiz yararlanabilecek
Sağlık çalışanları, toplu ulaşım ve İSPARK'tan 3 ay daha ücretsiz yararlanabilecek
Rize Valisi, canlı yayında AK Parti il başkanından hediye olarak 'Umre' ziyareti istedi
Rize Valisi, canlı yayında AK Parti il başkanından hediye olarak "Umre" ziyareti istedi
Floyd Mayweather'ın hiçbir önlem almadan parti düzenlemesi, ABD'de büyük tepki topladı
Floyd Mayweather'ın hiçbir önlem almadan parti düzenlemesi, ABD'de büyük tepki topladı
Edirne'deki vahşette tüyler ürperten ifade: Annesini taşla öldürdükten sonra döner bıçağıyla kesti
Edirne'deki vahşette tüyler ürperten ifade: Annesini taşla öldürdükten sonra döner bıçağıyla kesti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı
Ali Babacan, 'Abdullah Gül siyasete geri dönecek mi?' sorusuna yanıt verdi: Herhalde çok doğru olmaz
Ali Babacan, "Abdullah Gül siyasete geri dönecek mi?" sorusuna yanıt verdi: Herhalde çok doğru olmaz
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu
Utanmazlığın bu kadarı! İstanbul'da bin liralık yardıma başvuran kişinin 8 tane arabası varmış
Utanmazlığın bu kadarı! İstanbul'da bin liralık yardıma başvuran kişinin 8 tane arabası varmış
Salgının bizi getirdiği son seviye: Vatandaş aracına maske taktı
Salgının bizi getirdiği son seviye: Vatandaş aracına maske taktı
Andre Drummond, gittiği restoranda 164 dolarlık hesaba 1000 dolar bahşiş bıraktı
Andre Drummond, gittiği restoranda 164 dolarlık hesaba 1000 dolar bahşiş bıraktı
Jandarmalar, harçlık diyaloğu ile Türkiye'nin kalbini ısıtan çifte verdikleri sözü tuttu
Jandarmalar, harçlık diyaloğu ile Türkiye'nin kalbini ısıtan çifte verdikleri sözü tuttu
Üniversitelerdeki sınavlar nasıl olacak? YÖK tüm ayrıntılarıyla paylaştı
Üniversitelerdeki sınavlar nasıl olacak? YÖK tüm ayrıntılarıyla paylaştı
'Kumarhaneler Kralı' Stanley Ho 98 yaşında hayatını kaybetti
"Kumarhaneler Kralı" Stanley Ho 98 yaşında hayatını kaybetti
Ali Babacan, seçilirse ilk yapacağı icraatı açıkladı: Cezaevindeki düşünce suçlularını serbest bırakacağız
Ali Babacan, seçilirse ilk yapacağı icraatı açıkladı: Cezaevindeki düşünce suçlularını serbest bırakacağız
Salgında gevşeme pahalıya mal olabilir! 4 ilimizde koronavirüs yeniden hortladı
Salgında gevşeme pahalıya mal olabilir! 4 ilimizde koronavirüs yeniden hortladı
Koyun can derdinde, kasap et derdinde! Market kapalı diye ortalığı savaş alanına çevirdiler
Koyun can derdinde, kasap et derdinde! Market kapalı diye ortalığı savaş alanına çevirdiler
Boris Johnson, karantina kurallarını ihlal eden danışmanını görevden almayınca Devlet Bakanı istifa etti
Boris Johnson, karantina kurallarını ihlal eden danışmanını görevden almayınca Devlet Bakanı istifa etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tolga Turgut Eren Yıldırım Bülent Kuşoğlu Süleyman Soylu Mevlüt Karakaya
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Hatice Çarpar Yeliz Yeşilmen
Spor Kenan Sofuoğlu Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş Robert Prosinecki
Daha Fazla Kadın Bursa Futbol Twitter
Şu an buradasınız: Libya'da yola döşenen mayın patladı 1 ölü, 1 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.5.2020 18:07:26. #1.14#
title