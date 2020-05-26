Libya'da yola döşenen mayın patladı: 1 ölü, 1 yaralı Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birlikler, Terhune'ye ilerleyişini sürdürüyor.

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birlikler, Terhune'ye ilerleyişini sürdürüyor. UMH birliklerinin devriyesi sırasında yol kenarına döşenen mayın patladı. O anlar amatör kameralarca kaydedildi.

Libya'nın BM nezdindeki meşru temsilcisi UMH'nin, başkent Trablus'un güneyindeki Hafter'in stratejik öneme sahip olan Vatiyye Askeri Üssü'nü geri almak için başlattığı 'Öfke Volkanı' operasyonunun yanı sıra, Terhune'ye yönelik başlattığı operasyon da devam ediyor. UMH birliklerinin, başkent Trablus'un güneyindeki Khallet Al-Furjan bölgesinde devriyesi sırasında yol kenarına döşenen mayın patladı. Patlama anına ilişkin görüntüler ise amatör kameralara yansıdı.

İKİ KARDEŞTEN BİRİ ÖLDÜ, DİĞERİ GÖZLERİNİ KAYBETTİ

Patlamanın ardından bölgede bulunan iki sivil kardeşten biri yaşamını yitirdi, diğeri ise gözlerini kaybetti. Gözlerini kaybeden kişinin ameliyata alındığı ifade edildi.

UMH, TERHUNE'YE İLERLİYOR

Demirören Haber Ajansı'nın Ulusal Mutabakat Hükumeti (UMH) yetkililerinden elde ettiği bilgilere göre UMH birlikleri, Ain Zara, Ramla, Nakhaliya ve Alcazerma bölgelerinde ilerleyişini sürdürüyor.

Kaynak: DHA