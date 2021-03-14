Libya'da yeni seçilen Ulusal Birlik Hükümeti ilk toplantısını gerçekleştirdi
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Libya'da yeni seçilen Ulusal Birlik Hükümeti ilk toplantısını gerçekleştirdi

14.03.2021 12:40 | Son Güncelleme: 14.03.2021 12:49
Libya'da yeni seçilen Ulusal Birlik Hükümeti ilk toplantısını gerçekleştirdi

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, yeni seçilen kabinesiyle ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, yeni seçilen kabinesiyle ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ilk kabine toplantısını düzenledi. Toplantıda hükümet, çalışma planının yanı sıra bakanlıkların kamu kurumlarıyla koordinasyon yapmak için uygulayacağı planı da ele aldı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin kurduğu ve 26 bakandan oluşan yeni hükümet, 24 Aralık'ta genel seçimlerin düzenlenmesine kadar ülkeyi yönetecek. Kurulan yeni hükümet yarın yemin edecek.

Libya Temsilciler Meclisi, geçtiğimiz çarşamba günü Abdulhamid Dibeybe liderliğindeki hükümete güven oyu vermişti. - TRABLUS

Libya'da yeni seçilen Ulusal Birlik Hükümeti ilk toplantısını gerçekleştirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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