Libya'da yaşayan 'Köroğlu Türkleri' kimdir?
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Libya'da yaşayan 'Köroğlu Türkleri' kimdir?

Tarihi kaynaklarda geçen adıyla "Kuloğlu" (Kouloughlis), Osmanlı döneminde sadece Libya'ya değil, Kuzey Afrika'ya (Cezayir, Tunus, Libya) gönderilen Osmanlı askerlerinin ailelerini ifade ediyor.

15.01.2020 13:41 | Son Güncelleme: 15.01.2020 13:41
Libya'da yaşayan 'Köroğlu Türkleri' kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'da yaklaşık bir milyon Köroğlu Türkünün etnik temizlik riskiyle karşı karşıya kaldığını açıkladı. Peki, Erdoğan'ın Libya'ya askeri müdahaleye gerekçe olarak gösterdiği "Köroğlu Türkleri" kimdir?


Tarihi kaynaklarda geçen adıyla "Kuloğlu" (Kouloughlis), Osmanlı döneminde sadece Libya'ya değil, 'ya (Cezayir, Tunus, Libya) gönderilen Osmanlı askerlerinin ailelerini ifade ediyor. Zamanla yerli halktan kadınlarla evlenen Osmanlı askerlerinin soyundan gelenlere verilen Kuloğlu sıfatı "Sultan'a hizmet edenlerin oğulları" anlamında kullanılıyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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