Libya'da Yasa Dışı Göçle Mücadele

İtalya'nın Trablus Büyükelçisi Giuseppe Perrone, ülkesinin Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile yasa dışı göçe karşı ortak mücadele ettiğini belirtti.





Libya resmi ajansı LANA'da yer alan habere göre Büyükelçi Perrone, Libya'nın başkenti Trablus'ta UMH Dışişleri Bakanı Muhammed es-Seyyale ile görüştü.



Toplantının ardından yaptığı açıklamada İtalyan Büyükelçi, yasa dışı göçle mücadelenin UMH ile İtalya arasındaki ortak mücadele olduğunu, henüz bitmediğini ve birlikte devam edeceğini kaydetti.





Büyükelçi Perrone, şunları kaydetti:



"Bakan ile görüşmemiz son derece faydalıydı. Görüşme sırasında terör ve yasadışı göç başta olmak üzere çeşitli alanlarda ikili iş birliği yollarını ele aldık. İtalya'nın yasa dışı göçle mücadelede Libya'yla ortak çalışma kapsamında, Libya'daki yerel toplumların kalkınma projeleriyle geliştirilmesi için birtakım girişimleri var."



Libya'nın kuzey kesimlerinde uzun yıllardır yasa dışı göç ticareti yapılıyor. Afrika'nın çeşitli ülkelerinden gelen kaçak göçmenler, Avrupa'ya geçiş yolu olarak Libya'yı kullanıyor.