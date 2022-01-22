Libya'da, yabancı büyükelçilerin ülkeye dönüş yapmaya başlamaları memnuniyetle karşılanıyor

Libyalı siyasiler ve Libya sokağı, Arap ülkeleri ve diğer yabancı ülkelerin büyükelçilerinin Trablus'a dönmeye başlamalarından memnun olduklarını ifade ediyor.

Libyalı siyasiler ve Libya sokağı, Arap ülkeleri ve diğer yabancı ülkelerin büyükelçilerinin Trablus'a dönmeye başlamalarından memnun olduklarını ifade ediyor.

AA muhabirine konuşan Libya'nın önde gelen partilerinden Değişim Partisi lideri Cuma el-Gamati, ülkede istikrar ortamının oluşmaya başladığını ve yabancı misyon şeflerinin dönmeye başlamasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

"Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve diğer Arap ülkeleri Büyükelçilerinin Trablus'a tekrar dönmelerini olumlu olarak görüyoruz." diyen Gamati, Trablus'un çok güvenli ve istikrarlı bir başkent haline geldiğini kaydetti.

Libyalı serbest meslek Sahibi Hadi ebu-Şahme de Libya'da son bir buçuk yıldır çatışmaların yaşanmadığını, bombaların patlamadığını ve insanların kendini güvende hissettiğini söyledi.

Şahme, 2011 öncesinde olduğu gibi ülkesine bütün büyükelçilerin dönmesini temenni ettiğini, elçilerin dönmesinin ülkede barış ve istikrar ortamının en önemli işaretlerinden birisi olduğunu ifade etti.

BAE'nin yeni tayin edilen Trablus Büyükelçisi Muhammed eş-Şemsi, geçen 17 Ocak'ta Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi'ye güven mektubu sunmuştu.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe de aynı gün BAE Büyükelçisi Şemsi'yi kabul etmiş ve kabul esnasında Dışişleri Bakanı Nejla Menguş da yer almıştı. Dibeybe kabulde BAE Büyükelçisinin Trablus'a dönmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirmişti.