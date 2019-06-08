Libya'da UMH uluslararası toplumun sessizliğini kınadı

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), General Halife Hafter'e bağlı güçlerin başkent Trablus'taki bazı sivil noktaları hedef alması karşısında "uluslararası toplumun sessizliğini" kınadı.

UMH'ya bağlı Başkanlık Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Hafter'e bağlı güçlerin, Trablus'un güneyindeki Sevani ve Ayn Zara bölgelerinde iki sahra hastanesini "kasıtlı olarak" bombaladığına ve saldırıda doktor, sağlık çalışanı ve sivillerin yaralandığına işaret edildi.

Sivil noktaların hedef alınmasına karşı "uluslararası toplumun sessizliğinin" kınandığı açıklamada ayrıca Zaviye kentinde de binicilik kulübünün de arasında olduğu bazı noktaların hedef alındığı ve son 24 saat içerisinde Mitiga Havalimanı'na iki kere saldırı düzenlendiği kaydedildi.

Açıklamada UMH'ya bağlı ilgili birimlerin, uluslararası insan hakları hukukuna aykırı bu suçları belgelediği ve suçu işleyenler ile vur emrini verenlerin, uluslararası ve yerel mahkemelere sevkedilmesi için gerekli adımları attığı belirtildi.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Trablus'u savunan uluslararası meşruiyete sahip UMH'ye bağlı askeri birlikler de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.

Kaynak: AA