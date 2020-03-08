Libya'da UMH, Hafter milislerine ait mühimmat deposunu imha etti
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Birleşmiş Milletler, Halife Hafter, Libya, Güncel

Libya'da UMH, Hafter milislerine ait mühimmat deposunu imha etti

Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde tanınırlığı olan Libya Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı birlikler, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in milislerine ait mühimmat deposunu kullanılamaz hale getirdi.

08.03.2020 15:52 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:52
Libya'da UMH, Hafter milislerine ait mühimmat deposunu imha etti

Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde tanınırlığı olan Libya Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı birlikler, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in milislerine ait mühimmat deposunu kullanılamaz hale getirdi.

UMH'ye bağlı birliklerin sözcüsü Muhammed Kununu, Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezinin Facebook hesabından yayınladığı açıklamasında, başkent Trablus'un güneyindeki Suk el-Ahad bölgesinde Hafter güçlerine ait mühimmat deposunun imha edildiğini belirtti.

Kununu, bu hamlenin, Hafter milislerinin çatışma bölgesinin arkasında kalan sivilleri hedef almasına yanıt olarak düzenlendiğini vurguladı.

UMH'ye bağlı birlikler dün Trablus'un güneyindeki Kasr bin Gaşir bölgesinde Hafter güçlerine ait bir başka mühimmat deposunu imha etmişti.

Hafter milisleri, Libya'da 12 Ocak'ta varılan ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor.

Kaynak: AA

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Manşet

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