Libya'da UMH, Hafter güçlerine mühimmat taşıyan konvoyu vurdu
Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), başkent Trablus'un güneyinde Halife Hafter'e bağlı güçlere mühimmat taşıyan konvoya hava saldırısı düzenledi.
29.04.2020 07:51 | Son Güncelleme: 29.04.2020 07:51
Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), başkent Trablus'un güneyinde Halife Hafter'e bağlı güçlere mühimmat taşıyan konvoya hava saldırısı düzenledi.
UMH'ye bağlı silahlı birliklerin sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu, Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezi'nde yer alan açıklamasında, UMH'ye bağlı hava kuvvetlerinin, mühimmat taşıyan konvoyu El-Karyat ve Neseme bölgeleri arasındaki yol üzerinde hedef aldığını belirtti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com