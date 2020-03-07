Libya'da UMH, Hafter güçlerine ait mühimmat deposunu imha etti
Haberler » Güncel » Libya'da UMH, Hafter güçlerine ait mühimmat deposunu imha etti - Haber

Libya'da UMH, Hafter güçlerine ait mühimmat deposunu imha etti

Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde tanınırlığı olan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislere ait bir mühimmat deposunu kullanılamaz hale getirdi.

07.03.2020 19:34 | Son Güncelleme: 07.03.2020 19:34
Libya'da UMH, Hafter güçlerine ait mühimmat deposunu imha etti

(BM) nezdinde tanınırlığı olan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri 'e bağlı milislere ait bir mühimmat deposunu kullanılamaz hale getirdi.

UMH Sözcüsü Muhammed Kununu, UMH'ye bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezinin Facebook hesabında yer alan açıklamasında, başkent Trablus'un güneyindeki Kasr bin Gaşir bölgesinde Hafter güçlerine ait bir mühimmat deposunun imha edildiğini belirtti.

Kununu, mühimmat deposunun, Hafter milislerinin sivilleri hedef almasına karşılık imha edildiğini kaydetti.

Hafter güçleri, Libya'da 12 Ocak'ta varılan ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor.

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler