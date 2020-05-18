- Libya'da UMH güçleri, Vatiyye askeri hava üssünü kontrol altına aldı - Libya'da UMH güçleri, Vatiyye askeri hava üssünü kontrol altına aldı Libya'daki uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçler, vatiyye askeri hava üssünü kontrol altına aldı.

- Libya'da UMH güçleri, Vatiyye askeri hava üssünü kontrol altına aldı

TRABLUS - Libya'daki uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçler, vatiyye askeri hava üssünü kontrol altına aldı.

Libya'daki uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçler, vatiyye askeri hava üssünü kontrol altına aldı. Libya Hükümeti tarafından başlatılan Barış Fırtınası Operasyonu Komutanı Tümgeneral Usame Cuveyli, vatiyye askeri hava üssünün Hafter güçlerinden geri alındığını açıkladı UMH güçleri, ülkenin batısındaki en stratijk askeri nokta olan vatiyye askeri hava üssünü ele geçirmek için 2 hafta önce operasyon başlatmıştı.

Kaynak: İHA