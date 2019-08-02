Libya'da UMH güçleri Trablus'un güneyinde önemli ilerleme sağladı
Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, başkent Trablus'un güneyindeki bazı bölgelerde önemli ilerleme kaydettiklerini duyurdu.
Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, başkent Trablus'un güneyindeki bazı bölgelerde önemli ilerleme kaydettiklerini duyurdu.
UMH'nin yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Meci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkentin güneyindeki Ayn Zara, El-Halle ve El-Yermük bölgelerinde önemli ilerlemeler sağladıklarını ifade etti.
Meci, operasyona hava kuvvetlerinin de destek verdiğini, bir tank ve bazı silahlı mekanizmaları imha ettiklerini aktardı.
Çatışmalarda General Halife Hafter güçlerinden 6 kişiyi "esir aldıklarını" kaydeden Meci, sabah maruz kaldıkları hava saldırısı nedeniyle kendi güçlerinden 6 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.