Libya'da UMH güçleri akaryakıt kaçakçılığı yapan çetelere operasyon Libya'da UMH güçleri akaryakıt kaçakçılığı yapan çetelere operasyon Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçler tarafından akaryakıt kaçakçılığı yapan çetelere karşı askeri operasyon düzenledi.

Libya'da UMH güçleri akaryakıt kaçakçılığı yapan çetelere operasyon

TRABLUS - Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçler tarafından akaryakıt kaçakçılığı yapan çetelere karşı askeri operasyon düzenledi.

Libya'nın başkenti Trablus'un batısında bulunan Ez-Zaviye kentine bağlı Hararat bölgesinde akaryakıt kaçakçılığı yapan çetelere Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçler tarafından askeri operasyon gerçekleştirildi. UMH, çok sayıda zanlıyı gözaltına alırken, petrol tankerlerini ise imha etti.

Kaynak: İHA