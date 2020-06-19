Libya'da UMH güçleri akaryakıt kaçakçılığı yapan çetelere operasyon
Libya'da UMH güçleri akaryakıt kaçakçılığı yapan çetelere operasyon Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçler tarafından akaryakıt kaçakçılığı yapan çetelere karşı askeri operasyon düzenledi.
19.06.2020 02:57 | Son Güncelleme: 19.06.2020 03:02
Libya'da UMH güçleri akaryakıt kaçakçılığı yapan çetelere operasyon
TRABLUS - Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçler tarafından akaryakıt kaçakçılığı yapan çetelere karşı askeri operasyon düzenledi.
Libya'nın başkenti Trablus'un batısında bulunan Ez-Zaviye kentine bağlı Hararat bölgesinde akaryakıt kaçakçılığı yapan çetelere Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçler tarafından askeri operasyon gerçekleştirildi. UMH, çok sayıda zanlıyı gözaltına alırken, petrol tankerlerini ise imha etti.
Kaynak: İHA