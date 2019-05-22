Libya'da UMH Fransa ile anlaşmalarını yeniden hayata geçiriyor

Libya'da uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Halife Hafter'e destek verdiği gerekçesiyle iş birliğini askıya aldığı Fransa ile güvenlik anlaşmalarını yeniden hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Libya'da UMH Fransa ile anlaşmalarını yeniden hayata geçiriyor

Libya'da uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Halife Hafter'e destek verdiği gerekçesiyle iş birliğini askıya aldığı Fransa ile güvenlik anlaşmalarını yeniden hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Kaynak: Dunya.com

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